向罪成中學生索17萬訟費　控方申請遭官駁回

中五男生前年在休憩處被警搜出一支伸縮棍，被控一項公眾地方管有攻擊性武器罪。律政司一度表示同意讓男生簽保守行為，但後來改變主意堅持提控，男生遂向法庭申請終止聆訊，但被拒絕，結果男生經審訊後被裁定罪成，判入更生中心。律政司在判決後，要求男生支付控方就終止聆訊申請的訟費，金額逾17萬港元。辯方則指被告無力支付，並終止聆訊申請並非不合理。裁判官今天（24日）在西九龍裁判法院聽罷雙方陳詞後，決定駁回律政司的訟費申請。

現年18歲的被告楊天聰，案發時就讀中五。他被控於2019年12月8日在大圍積富街休憩花園內管有一支伸縮棍。在本案開審前，律政司一度承諾以簽保守行為的方式處理案件，惟及後卻撤回決定，辯方向法庭申請永久終止聆訊，但被裁判官香淑嫻拒絕。案件最終交由裁判官崔美霞審理，審結後控方就終止聆訊申請訟費，崔官認為議題應交由香官處理。

辯方今天向香官陳詞時指，被告申請終止聆訊，不過是行使其憲法權利，並非不合理，也沒令控方耗費可以避免的費用。辯方律師進一步指，被告現時是全職中學生，父母依靠綜援維生，根本無法負擔超過17萬港元的訟費。香官就控方申請作裁決時，亦指辯方起初的終止聆訊申請的確沒有不恰當，但當辯方看過控方的書面回應後，仍堅持申請並作口頭陳詞，就明顯缺乏理據，足以構成了可以要辯方付訟費的特殊情況。不過考慮到被告沒有收入，而訟費命令應該是補償性而非懲罰性，香官遂決定不行使酌情權，不要求被告向律政司支付有關訟費。