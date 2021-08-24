「55+開心指數」疫情間明顯下跌　55至64歲群組最不快樂

新冠肺炎疫情下市民家庭、事業、財政無一不受影響，和富社會企業「香港開心D」平台今日（24日）公布「55+開心指數」調查結果，顯示55歲或以上人士疫情期間的開心指數較疫前明顯下跌，55至64歲群組「最不快樂」，對經濟狀況及居住環境評分最低。

是次調查於疫情前的2019年10至11月，以及疫情期間的2020年10至2021年1月，以電話訪問了2,028位55歲或以上市民，並將受訪者分為55至64歲、65至74歲，以及75或以上三個年齡群組，研究他們疫情前後開心程度變化。

結果顯示，以10分為滿分，疫情前評分為6.58分，疫情期間得6.31分，雖只下跌0.27分，但平台指出，在統計學上算屬顯著下降。其中，受訪者對「整體經濟狀況」及「居住環境和住房狀況」評分下跌最明顯，分別由4.95分跌至4.43分，以及5.47分降至4.98分。

香港理工大學活齡學院總監及應用社會科學系副教授白雪表示，55至64歲人士為「夾心層」，一方面家庭責任重，既要照顧子女又需看顧長者，而疫情期間，不少人居家工作或學習，可能增加家庭照顧的負擔。

白續指，他們亦臨近退休，疫情期間不少公司裁員或調整上班模式，因而亦會減少工作機會，令財政負擔增加，故開心指數下降幅度較顯著。