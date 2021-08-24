土拓署擬建觀塘高架園景行人平台　議員狠批造價全球最貴

觀塘交通一向爲人所詬病，為加強港鐵觀塘站附近的區內連繫，立法會發展事務委員會今（24日）開會討論撥款興建位於觀塘的高架園景行人平台，土木工程拓展署指有關工程造價為2.13億港元，席間有議員明言計劃原意雖好，但狠批工程造價過分昂貴，難以支持通過計劃。另外，會上亦有討論東區走廊下的擬議行人板道，有議員批計劃商討多時，促政府儘快落實相關計劃。

目前港鐵觀塘站北面有兩個主要規劃中的發展／重建項目，分別為觀塘綜合發展項目下擬建的行人道及觀塘市中心重建項目。為加强連接區內連繫和行人通達性，土拓署建議興建總長度約120米的有蓋高架園景行人平台，連接港鐵觀塘站C出口及D出口附近的現有高架行人道，以讓行人更便捷通往協和街和月華街一帶，不需再講過車站大堂。

多位議員包括謝偉銓及柯創盛批評，有關行人平台並不涉及升降機及扶手電梯等，惟建造費用昂貴，按此推斷，每米建造費用約180萬港元，甚至可稱爲全球最貴的行人平台。土拓署代表解釋指，由於工程本身具有相當複雜度，而且橋本身距離港鐵站相當近，僅有30米範圍，故只能在港鐵收車的凌晨1時半至5時半進行工程，並需使用預製組件，令工程費用有所增加，目前每平方米造價約為13萬港元，與其他行人橋費用相若。

至於擬議行人板道長約2.2公里，寬度最少為10米，包括東、西兩段，板道完成後將會連接西區石塘咀至筲箕灣愛秩序灣現有或已規劃的海濱，提供長約12公里連貫的海濱長廊供市民享用。會上發展局透露將需收取具私人業權的碼頭，並進行拆卸以興建板道。議員梁志祥則促政府儘快興建項目，避免一拖再拖。