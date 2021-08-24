指復康機構違協議無轉介個案　理大求收回門診中心

香港理工大學在1986年與香港復康會合作，將理大內的校舍單位以優惠價錢租予復康會經營的復康門診中心，條件是復康門診中心要將需要研製特殊復康器材的個案，轉介給理大的復康科技中心。後來復康會將業務轉予另一間慈善機構「復康資源協會」，惟該會被指在接管門診服務後，24年來都沒有把個案轉介予理大，涉背離當初合作的原則。理大在2017年入稟高等法院，要求收回門診中心，並要求「復康資源協會」賠償租金及相關損失。案件今天（24日）正式開審，理大一方指，每年支付近百萬港元營運費用，但換不到當初協議的回報；復康資源協會則強調理大應該履行33年前的協議，不應斷言收回單位。

本案原告香港理工大學，被告復康資源協會。根據資料，被告在成立初期曾是香港復康會的轄下機構，但被告在1992年已脫離香港復康會，並獨立成為「復康資源協會」。

原告的開案陳詞指，理大校方每年需要為此計劃支付過百萬營運費用，相反，被告只需支付每年1萬港元的租金，但就沒有依從當年的協定，向理大轉介個案。政府為理大提供土地作教育用途，理大不應該無條件將土地給予其他機構，作非教育用途使用。被告一方則回應指，理大應該尊重雙方在1986年訂立的協議，不應強行收回單位，並強調自己在政策及財政方面均有貢獻，是推動復康事務的先鋒者。