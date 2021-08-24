逾半受訪外賣員不知平台有提供意外保險　工會倡設發牌制度　

新冠肺炎疫情令外賣成常態，有工會在7至8月間，就外賣平台的外賣員工作狀況進行網上問卷調查，結果反映需加強外賣員的保障，特別是工傷保障，以及政府需監管平台。

工聯會在7至8月間就外賣平台的外賣員工作狀況進行網上問卷調查，對象是一個月之內曾在外賣平台接單工作的外賣員，收集時間為7月8日至8月14日，共收到168份有效回應。

結果顯示，有22位受訪者表示曾在送餐工作的期間意外受傷而需就醫，而當中只有2位有向平台公司申索並獲得補償；而51%受訪者表示，不知道平台有為外賣員提供意外保險，反映即使平台有提供一定意外保障予外賣員，最後亦未必能獲得或意識到有保障，變相有亦同於無。

在僱傭關係認知方面，70%受訪者感到平台「對他們的工作有控制權」，並不是真的自由工作；45%不認同在外賣平台接單工作的外賣員是「自僱人士」，認同的為40%；80%人認同政府應規管外賣平台，為外賣員提供「不低於勞工法例的薪酬、安全、工傷意外等保障」。

工會要求政府參考海外經驗，研究確立外賣平台與外賣員之間的僱傭關係，讓他們獲得應有的最低工資、工傷補償、強制性公積金和法定有薪假期等保障；亦應建立發牌制度，規定外賣平台需為外賣員購買與僱員補償同水平的意外保險及醫療保險、確保時薪不低於最低工資、惡劣天氣下不可營運、需就零工的意外跟進及通報勞工處等等。