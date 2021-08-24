科大設「校園健康碼」系統　要求師生上載打針或檢測紀錄

香港科技大學早前要求所有科大成員需接種疫苗或每兩周進行檢測，否則禁止進入校園。科大學生會編輯委員會昨（23日）表示，校方於數日前向師生發電郵，指「疫苗/檢測網上匯報系統」（VTRS）已於8月18日啟用，各科大成員已可利用系統，上載自己所在國家或地區發出的官方疫苗接種紀錄，而檢測結果匯報功能則於8月23日啟用。

校方指，從9月1日起，大學成員在進入校園和使用校園設施（例如圖書館、學生宿舍和體育設施）時須出示校園通行證（CAP）才可內進。各科大成員上載完成疫苗接種紀錄或檢測結果後，通行證的連結將透過短訊傳送以供使用。

電郵又指，校方接受由政府或私營化驗所，提供的深喉唾液樣本或鼻咽拭子樣本測試結果，亦接受購自良好信譽商店的快速抗原測試劑盒。同時，校方將於大學精品店優惠出售快速測試劑盒，成員於購買時需出示科大卡。

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對於因醫療原因不能接種疫苗的成員，校方要求其須通過VTRS上傳相關醫療證明，及後從8月23日起，有關成員可到位於LG1室內運動場和乒乓球室入口外的櫃位，於指定時間免費索取快速測試劑盒。