沙田體育學院新大樓最快2024年落成　內設人工氣候倉及心理中心

港府本月初表示將加快興建沙田體育學院的新設施大樓，民政事務局今日(24日)釋出更多設計細節。擬建的體院新大樓將樓高3層，當中淨作業面積約9,000平方米，當中包括佔地約3,330平方米體能科學訓練中心，內設人工氣候倉、健身場和運動科學評估實驗室等；新大樓期望最快2024年6月落成。民政事務委員會將於本周五(27日)為此開會討論。

根據民政事務局向立法會提交的最新文件，除了上述設施，上述新大樓亦將設面積1,400平方米的多用途無柱式訓練場，供乒乓球、劍擊、五人足球等體育項目運動員使用；亦有約400平方米的訓練場地，讓空手道、柔道、跆拳道、散打等運動員訓練。同時另設運動心理中心、運動生物力學中心、運動營養與監控中心等特別設施，多方面照顧運動員的需要。

由於新大樓的設施將取代現有綜合體育館提供的體適能、運動科學和運動醫學相關設施，體院會翻修綜合體育館騰空的部分，改變有關空間的功能用途，預料屆時可提供約2,935平方米的淨作業樓面面積。