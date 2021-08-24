國安教育教材欠奉　教育界建議成立愛國教育支援中心

新一份《施政報告》會於10月公布，教育工作者聯會就此提出9大建議，包括認為現時教師對國家安全教育的掌握有待加強，教材亦較缺乏。教聯會建議局方成立愛國教育支援中心，為教師提供專業培訓、並提供多元化的教育活動。

另外，教聯會認為愛國教育要落實到位，當中一大關鍵在於要有專責統籌主任推行工作。然而現時小學缺乏中層管理人手，不利跨學科課程發展，提倡局方理順小學中層人手及薪酬架構。至於高中課程改革方面，教聯會建議局方盡快提供考試大綱、試題樣本、核卷員培訓，並加強與出版商合作盡快提供教科書等。

有學校因流失大量跨境生而有縮班及裁員危機，教聯會指出業界最新估算新學年會減少20班中一，促請局方維持學校上學年的開班數目、凍結教師人手，並在點算學生人數方面提供更大彈性。長遠則應改善老師比例及全面推行小班教學。至於幼稚園，教聯會建議提供一筆過撥款、提高每名學童的單位資助額，讓校方彈性使用以度過難關。

對於法律改革委員會擬訂立「沒有保護罪」，訂明老師若察覺兒童有嚴重身體受傷風險就有責任通報。教聯會憂慮前線教師因日常教學工作繁忙，難免未能察覺個案，建議局方為教師加強專業培訓、加強他們的辨識能力。

教育專業人員協會(教協)在本月宣布解散，教聯會指相信不會因為少了一個工會，教育界聲音則不受重視，或令業界的權益受損，強調教聯會一直發揮角色支援求助個案，同時亦正在籌備新工會，期望集齊不同類別的中小學及幼稚園代表進入理事會，會於9月中公布詳情。