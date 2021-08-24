破欠基金申索上限20多年無調整　議員斥「唔貼市」促檢討

本港經濟持續下行，近期不少企業「捱唔住」結業並遣散員工，若員工遭拖欠薪金，可向破產欠薪保障基金申請特惠款項。有議員指破欠基金有關項目的申索上限長達20多年未獲調整，不少員工難討回全數欠薪，且基金持續錄得盈餘，促當局作定期檢討，並考慮擴大基金用途。勞工及福利局副局長何啟明則指，未來取消強積金對沖後，將影響破欠基金自付盈虧的能力，會再作諮詢及考慮。

立法會人力事務委員會今（24日）討論有關事宜，委員會主席陸頌雄指出，過去兩年間，每個申索項目均有20%至30%個案，未能獲足額賠償，且基金近年盈餘滿瀉，形容工友對上調金額早已望穿秋水；又指基金下4個申索項目多年來無調整，令金額「唔貼市」，關注當局未來會否作定期檢討。

勞工界議員潘兆平則指，港府計劃明年初就有關建議諮詢勞工顧問委員會，期望可在明年內提交條例的修訂建議，他批評有關時間表過慢，並不理想，促當局加快進展。另外，由於基金持續錄得盈餘，有議員關注當局會否擴大基金款項的用途。

何啟明回覆指，當局已盡力加快處理，但因今屆立法會會期即將完結，料最快明年才可遞交建議至立法會作討論，又多次重申基金過往曾錄得虧蝕，加上取消強積金對沖後，對其運作有一定影響，強調考慮擴大基金用途時，須考慮多個因素。不過，議員郭偉強不滿其回覆，炮轟何聲稱會聽取意見，但似乎「道門實際上喺閂埋」。