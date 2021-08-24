律師會今晚改選5理事　專業派開明派搶灘

香港律師會今日傍晚(24日)在灣仔會議展覽中心舉行會員大會，改選5位理事，會員下午陸續抵達會展的會場，包括被視為「專業派」的5名候選人黃巧欣、陳國豪、傅嘉綿、袁凱英和岑君毅，「開明派」候選人則只有馬秀雯1人出席。

專業派候選人表示多謝大家，又稱若在選舉勝出，會豎起「大拇指」手勢示意。開明派方面只有馬秀雯出現，未見另外3人，包括現任理事白樂德、韋恆理及已宣布退選的羅彰南，馬秀文形容自己的心情興奮。而無特定立場的黎蒑和唐瑋綸亦同時到場。

至於被指收取民陣資金的林洋鋐到場時被問到對選舉有何看法，他表示今年的選舉「靜咗啲」。而另一位理事，早前洩露會方保密的討論內容，遭律師會通過不信任動議的港大法律學院首席講師張達明則表示不作評論。

事實上，律師會選舉連日來惹起爭議，其中開明派羅彰南日前收到與選舉有關的恐嚇，為了個人及家人安全，決定退選。但由於律師會章程不設退選機制，候選人當選可以選擇辭職。林洋鋐的公司則被揭發收取民陣資金，參與「義務律師團」涉違專業守則。

香港律師會前會長、議員何君堯則表示投票一切順利，但結果難料，因為選舉競爭大。他強調自己支持專業，任何專業人士能夠為律師會和行業作出貢獻，不論「專業派」和「開明派」。對於羅彰南日前宣布退選，何則認為選舉是自由的，退選乃羅私人事務。他又指律師會選舉沒有退選機制，所以若羅最後當選，情況將會非常尷尬。

至於政府曾透露有機會收回律師會的監管權，何指不希望被收回權利，但認為若有人將律師會當作政治平台，政府作出類似做法亦是可以理解。