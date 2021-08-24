現行電影上映前需送呈審核分三級　不滿可上訴

任何擬於香港上映的影片，均須送呈電影檢查監督。《電影檢查條例》現時是根據影片的暴力、恐怖、不雅用語、種族等條件為影片審查及分級。而分級判斷並不包括涉及國家安全內容。過往甚少出現審視後不允許上映的情況，最多是要求刪減或評為三級。任何人倘對監督或檢查員的決定感到不滿，可要求審核委員會（電影檢查）覆核有關決定。

《電影檢查條例》於1999年完成上一輪的修訂，《條例》規定，由電影檢查監督委派檢查員觀看有關影片，根據影片的各項內容，再決定可否核准該影片上映，如影片獲核准上映則須決定該影片的適當級別。

根據上述考慮條件，《電影檢查條例》下的電影可分爲三級制，第I級影片適合任何年齡人士觀看；第IIA級影片為兒童不宜；第IIB級影片為青少年及兒童不宜；第III級影片只准18歲或以上人士觀看。第IIA及IIB級屬勸諭性質，但第III級影片的年齡限制屬法定限制。

按照現行做法，檢查員可要求影片加入指明告示，以提醒或忠告觀眾（或其家長），減輕潛在的不良影響，讓他們選擇是否觀看。 如沒有相關告示，檢查員會拒絕核准影片上映或不能為該影片適當分級。如製作人對有關評級、電影名稱、宣傳資料的裁決不滿，可向審核委員會提交上訴。