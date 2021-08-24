電影業界憂製作過程誤墮法網　議員指創作人不會因拍攝被捕

政府有意修訂電影檢查條例，政務司司長若認為電影不利國安可撤銷上映。香港電影工作者總會會長的田啟文表示，業界最擔心是在製作過程中誤墮法網，而非電影能否上映，而如果日後遇到有機會違反國安法的題材，會送到電檢處送審前諮詢委員會作查詢，直言目前仍抱樂觀心態，「都唔係好擔心，亦都冇得擔心，見步行步囉。」有議員認為電影送檢有好處，確保電影上映前符合法律要求，呼籲電影業界毋須憂慮。

香港電影製片家協會主席洪祖星則指，電影《皇天后土》約20多年前曾因「危害周邊地區人民感情」而遭下架，亦有電影因為過於色情或暴力被投訴，最終需下架以作重新檢測或剪輯，「做咗電影咁耐，拍一套電影點樣叫違法，相信心中有數」，「嗰時都未有國安法已經有先例，咁驚得幾多？最緊要係電影人嘅初衷是否想違法。」

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，若電影獲發准映證，相關人士便可免去法律上的顧慮認為將電影送檢有好處，審查過程中若發現有問題，就只需適當刪剪有關部分，最極端是整部電影不能上映，創作人不會因為拍攝而被捕。他指，修例只是將電檢指引進一步規範化，讓檢查員參考更統一及客觀的標準，呼籲電影業界毋須憂慮。