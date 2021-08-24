5款網售澳洲牛奶非法進口　食安中心下令停售回收

食物安全中心在處理1宗相關投訴時，發現1間網上商店展出銷售的5款澳洲品牌「Coles」的進口牛奶未獲進口批准。根據調查顯示，獨家進口商「KYLH International Trading PTY Limited」曾進口合共900盒相關產品，食安中心已指令相關網店及進口商將有關產品停售、下架及展開回收，並呼籲市民不要飲用有關產品。

涉事的5款牛奶淨容量均為每盒1公升，其中，名為「Coles Lite Milk」的產品最佳飲用期為2022年1月24日；另一款牛奶「Coles Skim Milk」最佳飲用期為2022年1月23日；而「Coles Lactose Free Full Cream Milk」的最佳飲用期為2022年2月4日；「Coles Lactose Free Low Fat Milk」最佳飲用期為2022年1月29日；及「Coles Full Cream Milk」，最佳飲用期為2022年2月6日。

根據《奶業規例》，任何人不得售賣任何從某個未經食環署署長批准的製造來源地輸入香港的奶類或奶類飲品。違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬港元及監禁3個月。