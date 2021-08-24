理大學生報被指內容失實不恰當　校方要求停止派發

理大學生會早前被校方要求獨立註冊及自行收會費。理大學生會學生報編輯委員會今日（24日）在facebook專頁表示，總編輯在下午3時半接獲學生事務處通知，指理大學生紀律委員會認為旗下刊物《理大學生報Polylife 50.1》內容不恰當，要求編委會下架網上版及校內派發之學生報刊物。涉事刊物以「革」字為封面，當中「編者的話」提及「革」字的不同意思，亦載有理大學生會「煥曜」以及關注囚犯權益組織「石牆花」的專訪。

目前《理大學生報 Polylife 50.1》網上版已撤回，據指，學生會將會按校方要求，撤回校內實體刊物。

編委會稱，由於學生事務處未能提供足夠文件證明何謂「不恰當」，因此不會在接獲正式批文前下架網上版本。其後，學生事務處於下午6時前向總編輯發電郵正式通知編委會須於晚上7時半前下架校內實體及網上版本刊物，編委會又引述學生事務處指，認為學生報內容「不恰當」之持份者由學生紀律委員會改為「校方」。

理大回覆傳媒查詢表示，由於理大學生報（50.1 期）涉及不恰當及不符事實的內容，校方已要求學生會停止派發該刊物，並稱理大學生事務處不時與學生會保持溝通，就學生會事務提供指引，希望學生會為其會員帶來積極正向的影響。