國泰貴賓室職員染變種病毒 14個場所再被納入強檢

​港府今日(24日)公布，因應早前涉及L452R變異病毒株的本地確診個案，於指定期間曾身處14個指明地方的人士需要再次進行檢測。已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。14個指明地方如下：

1. 任何在7月25日至本月16日期間曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口國泰貴賓室寰宇堂的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

2. 任何在7月25日至7月29日、本月1日、本月4日至本月6日、本月9日至本月10日，或本月13日至本月14日任何一日的中午12時至下午5時期間曾乘搭任何由東涌（滿東邨）開出往機場客運大樓（循環線）路線號碼S65的龍運巴士的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

3. 任何在7月26日至7月30日、本月2日、本月5日至本月7日、本月10日至本月11日，或本月14日至本月15日，任何一日的凌晨零時至上午3時期間曾乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往東涌（逸東）路線號碼N64的龍運巴士的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

4. 任何在本月15日下午3時至下午5時期間曾身處東涌逸東商場2樓221號舖大家樂的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

5. 任何在本月11日中午12時至下午5時期間或本月14日上午11時至下午2時期間曾身處東涌逸東商場1樓114號舖潮東廊的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

6. 任何在7月27日下午4時至7月28日凌晨零時、本月4日下午4時至本月5日凌晨零時、本月6日下午4時至本月7日凌晨零時、本月10日下午4時至本月11日凌晨零時，或本月14日下午4時至本月15日凌晨零時期間，曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓7E181號莆田的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

7. 任何在7月26日下午4時至7月27日凌晨零時、7月28日下午4時至7月29日凌晨零時、本月5日下午4時至本月6日凌晨零時，或本月13日下午4時至本月14日凌晨零時期間曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓7T090號舖can.teen的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

8. 任何在本月12日下午4時至下午9時期間曾身處東涌東堤灣畔地下24號鋪必勝客的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

9. 任何在8月12日上午10時至下午3時期間曾身處東涌逸東商場地下18-19號鋪世窗冰室的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

10. 任何在本月9日下午6時至下午8時期間曾身處香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號鋪Gordon Ramsay Plane Food To Go的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

11. 任何在本月12日下午2時至下午5時期間曾身處東涌東薈城（只包括商場）的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

12. 任何在本月12日下午2時至下午4時期間曾身處港鐵東涌站恒生銀行的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

13. 任何在本月15日下午6時至下午8時期間曾身處東涌逸東商場地下香港街市-逸東邨的人士，須於本月27日或之前接受檢測。

14. 任何在本月14日上午10時至中午12時期間曾身處東涌逸東商場地下1及2號舖創興銀行的人士，須於本月27日或之前接受檢測。