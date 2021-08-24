工會代表向特首反映困難　 促將政策意見納入施政報告

新一份施政報告將於10月發表，有工會今晚(24日)舉辦諮詢會，安排工會代表與特首林鄭月娥對話，工聯會理事長黃國會後表示，會上有16位工友代表反映意見，過程中提及特區政府政策有偏漏及不合理之處，例如港澳船隻在停航後，1000多名船員未獲協助。亦有業界代表反映，2500多名居於深圳的中港車司機，因隔離措施限制，一年多以來有家歸不得，需要在車上過夜或借宿，希望政府在通關安排上有相應支援，又指不少交通管理規例相當擾民，並提出建議。

前議員陳婉嫻則提到，數個工會在反映意見時情緒激動，非常嚴厲批評政府，例如清潔工友本來屬政府員工，但及後政府將其外判，削減薪酬，令他們難以為生，有關代表更激動質問林鄭是否知道情況及工友難有溫飽，如不是理事長邀請下一位代表發言，相信對方會「有排訴（苦）」，形容是「怨屈氣」。另外飲食業工時長工傷多，希望政府在標準工時政策中設法改善，但政府未有正面正視這問題。

她指政府到社區聆聽意見，林鄭有數次表示「唔知呢啲情況」，要再跟進，又認為政府應定期落區了解民生情況。

議員麥美娟表示，工聯會在2年前舉辦施政報告諮詢會時，是暴亂時期，社會充滿政治爭拗，議會無法正常運作，政府難有高效作為。現在港區國安法在港實施及完善選舉制度後，政府有更大空間工作，故工友發言時更緊張，期望林鄭將會議上的政策意見納入施政報告，並執行可即時解決問題的措施。