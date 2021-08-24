政Whats噏：還押譚得志點使消費券？　用嚟炒孖展畀官司費

好多攞咗第一期消費券嘅市民，嗰2000蚊睇怕都使得七七八八嘞！但若果依家在囚或還押嘅人，消費券到底可以點樣用呢？被還押候訊嘅人民力量副主席譚得志(快必)，就話打算用嚟「炒孖展」，事關佢官司纏身，在在需財喎。之不過，「炒孖展」可以穩賺唔使咩？

話時話，快必被控發表煽動文字、喺公眾地方作出擾亂秩序嘅行為同埋及參與民主派35+初選涉違《港區國安法》等控罪，可以想像律師費嘅開支都唔少。

依家還押喺荔枝角收押所嘅佢，不時都收到外間寫畀佢嘅信。話說有人寫信問佢，想知道佢點樣用消費券。佢話叫阿媽攞去「炒孖展」，因為佢有好多條控罪，需要好多銀彈應付。但佢阿媽比較精明，指消費券款額唔算多，倒不如要嚟加餸「炆豬𦟌」或者「燉牛𦟌」，更加實際啦！

還押將近一年嘅快必由於喺收押所內黐信封，可以賺取收入購買零食。佢話最鍾意食某個牌子嘅餅乾，話頂肚餓一流，仲有就係喜歡辣薯片同芝士圈。雖然經常買零食，但收押所裏面最貴都係煙仔，由於快必唔係煙民，慳返呢筆支出，所以都算係富戶嚟㗎！