律師會改選理事　親建制派全奪5席

香港律師會昨日(24日)傍晚在灣仔會議展覽中心舉行會員大會，改選5位理事，至今日(25日)凌晨零時許公布選舉結果，被視為親建制的專業派5名候選人陳國豪、傅嘉綿、黃巧欣、袁凱英、岑君毅全數當選，至於被視為開明派支持的3人則全數落選。據了解，專業派當選的5人，各人得票均逾3,000票，而開明派支持的3人，各人得票約近2,000票。

當選理事的黃巧欣，代表專業派5人表示感激各會員的支持，指5人均來自不同背景，面對挑戰及政治化的社會下，會努力維護律師的專業自主。她又稱未來會團結業界，守護專業，讓香港律師繼續為法治作出貢獻。

律師會會長彭韻僖表示，周年大會完滿結束，選出五位理事，恭喜一眾當選人。她希望律師會繼續為香港法律界作出貢獻，她指自己即將退任會長一職，希望大家可以繼續支持新會長。被問及對政府高調就律師會選舉發聲，彭指律師會和政府的合作長久，而律師會工作透明度高，可謂有700萬人「睇住」，又稱會繼續為法治及在各議題發聲，不過強調律師會是專業先行，並非政治化。