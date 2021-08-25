東方日報A1：危害國安電影　禁絕上映

《港區國安法》去年生效，港府進一步將規管蔓延至電影界。商務及經濟發展局局長邱騰華昨公布，行政長官會同行政會議已通過向立法會提交《2021年電影檢查（修訂）條例草案》，當中建議立法規定檢查員須考慮影片上映會否「不利」於國家安全，並賦權政務司司長可指示電影檢查監督，撤銷就不利國安影片已發出的核准證明書或豁免證明書，意味曾獲准上映的影片仍可遭撤銷上映資格，變成「禁片」。該草案將於本周五（27日）刊憲，並於下月1日於立法會進行首讀及二讀。

政府曾於今年6月刊憲修訂《電影檢查條例》的檢查員指引，昨再公布修訂相關條例的草案建議。該草案的立法建議包括，明文規定電影檢查員需以明確的法律依據，考慮電影是否不利國家安全；賦予政務司司長權力，若認為上映某些不利於國家安全的電影，可指示監督撤銷該影片已發出的核准證明書或豁免證明書；凡監督認為影片上映「可能不利於國家安全」，商經局局長可延長檢查員審訊時限，每次不多於28日。審核委員會的非官方成員的指明人數將取消，商經局可委任一名公職人員在委員會上投票。

至於上訴機制，草案建議若電影涉及國家安全理由而不獲上映，審核委員會將不會處理其上訴。邱騰華解釋，因相關問題已超出審核委員會能力範圍內，認為做法合適，強調決定並非沒有掣肘，對方仍然可以透過司法覆核等作申訴。

當局又建議賦予電影監督權力，要求證明書持有人提供關於影片上映的資料，如日期、時間及地點，並賦權予獲監督授權的督察，在獲法庭手令下可進入及搜查任何地方，以加強督察執法行動的能力；上映未獲豁免或核准的影片會施加較重罰則，最高刑罰可至監禁3年及/或罰款100萬元等。

港府6月時刊憲，修訂《電影檢查條例》檢查員指引訂明，如上映影片相當可能構成「危害國家安全」的罪行，檢查員應得出影片不宜上映的結論，昨日公布的草案內容將字眼改為「不利國家安全」，令人質疑定義較為廣闊。邱騰華重申政府一直尊重創作自由，修訂草案是為了制止危害國家安全的電影，又指電影不應獲豁免，現時已有足夠空間予創作人創作電影，法例更新後會與業界繼續討論，並聽取業界意見，希望給予業界指引，避免誤墮法網。他又指，若電影再被評級時列為不利國家安全，將不可繼續發行錄影帶及雷射碟等。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，若電影獲發准映證，相關人士便可免去法律上的顧慮。他認為將電影送檢有好處，審查過程中若發現有問題，就只需適當刪剪有關部分，最極端是整部電影不能上映，創作人不會因為拍攝而被捕。他又指，修例可將電檢指引進一步規範化，讓檢查員參考更統一及客觀的標準，呼籲電影業界毋須憂慮。

香港電影工作者總會會長田啟文指，若遇到有機會違反國安法的題材，會送到電檢處諮詢委員會查詢，坦言目前仍是樂觀，「都唔係好擔心，亦都冇得擔心，見步行步。」香港電影製片家協會主席洪祖星指，電影《皇天后土》約20多年前曾因「危害周邊地區人民感情」而下架，亦有電影因過於色情或暴力被投訴，最終需下架重新檢測或剪輯，「嗰時都未有國安法已經有先例，咁驚得幾多？最緊要係電影人嘅初衷是否想違法。」

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