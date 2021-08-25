修例禁絕危害國安電影上映　業界指界定未明憂觸紅線

《港區國安法》去年生效後，港府決定將規管進一步蔓延至電影界，提出修訂《電影檢查條例》。浸大傳理及電影學院副教授吳國坤今早(25日)在電台節目表示，今次修例未有用到「危害」字眼，而採用「不利於」的字眼，認為令違反國安法的定義更加廣泛和「曖昧」，紅線變得相當模糊，或造成寒蟬效應。

他解釋，在未有相關案例前，業界要慢慢摸索，短期內必然對創作造成影響，舉例指《表姐，妳好嘢！》和《國產凌凌漆》等涉及諷刺官員的內容，修例後會否造成不利國安，要視乎檢查員詮釋。他又指，業界仍可拍攝喜劇、文藝片等，無論如何都可生存，但部分獨立電影或不能再觸碰敏感題材，如涉及社會事件，或更難在本地放映。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國指出，今次修例只是將電檢指引以更準確立法方式落實，反而令業界更有保障，又認為「危害」和「不利於」的字眼分別不大，但目前未能就每一種場景，能否通過審查作判斷，但認為仍有空間探討，例如可以就某些對白和場景，作刪剪修改等，不會影響創作自由，會在立法會審議條例時，反映業界意見。

港府昨日(24日)公布，行政長官會同行政會議通過向立法會提交《2021年電影檢查（修訂）條例草案》，建議立法規定檢查員須考慮影片上映會否「不利」於國家安全，並賦權政務司司長可指示電影檢查監督，撤銷就不利國安影片已發出的核准證明書或豁免證明書，意味曾獲准上映的影片仍可遭撤銷上映資格，變成「禁片」。該草案將於本周五(27日)刊憲，並於下月1日於立法會進行首讀及二讀。