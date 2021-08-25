變種新冠惡過沙士　袁國勇：料病毒長期與人類共存

新冠肺炎確診病例無日無之，疫苗對變種病毒效果差強人意，即使香港本地確診清零多時亦只能做到獨善其身，從而引發「與病毒共存」和「從嚴抗疫」的抗疫路線之爭。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇坦言，新冠病毒不會如2003年「沙士」病毒般完全消失，反而會像其他人類冠狀病毒般達到群體免疫力平衡後，長期與人類共存。

袁及其團隊撰文表示，變種病毒的出現顯示第一代新冠疫苗未臻完美，令「群體免疫」幻想破滅，形容「變成無法達到的空中樓閣」，惟他重申，「圍堵清零」和「與病毒共存」兩者並不矛盾，若有朝一日完成全民接種，就能深入討論與病毒共存的方針。

因應新冠疫苗針對Delta變異病毒的效力有限，只要有一宗輸入個案走漏便有機會導致大型社區爆發。袁及其團隊建議當局採取措施減低風險，例如已打針及驗出抗體者，隔日驗測可減檢疫；參加大型聚會或卸除口罩的活動，例如宴會、健身及中學面授課堂等室內活動，須出示疫苗證明；學校、宴會廳等要改善鮮風流量；市民日常仍須戴口罩及打流感針等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則認為，即使本港達到7成接種率，但在變種病毒威脅下仍未可大幅度放寬社交距離及外防輸入措施，但部分戶外運動或疫苗氣泡下的食肆限制，可適度放寬。

他又呼籲市民要有心理準備，起碼要戴多一年口罩。對於政府向12歲或以上學生開放疫苗「即日籌」，他認為幫助不大，反而建議即使要「谷針」亦應更有創意，如提供購買演唱會門票或水上樂園門票的便利措施等。