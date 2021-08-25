工務小組通過立會11億擴建工程　議員憂施工期礙運作

因應議員人數增加，立法會大樓將進行擴建。立法會工務小組委員會今日(25日)通過11.7億港元的工程計劃，日後會再交由財務委員會討論。議員憂慮工程會影響議會運作，建築署回應指會要求承辦商完善工地換氣設施，以減低氣味的影響、安排特別通道予工程人員等。

文件提及估計工程建築費用為每平方米4.02萬港元， 議員梁志祥指出一般的政府工務工程只需每平方米約3萬港元，關注價格較昂貴的原因。工程界議員盧偉國則詢問工程會否採用組裝合成法，節省工程時間。建築署署長何永賢回覆指，由於擴建工程需在現存的大樓中進行，鋼筋、重新裝置外牆玻璃幕牆等成本均較昂貴。而加建議員辦公室的工作比較重複，所涉及的面積亦一樣，會應用組裝合成法，在場外的廠房完成組裝，並在休會期間進行吊運，盡量減少現場滋擾。

另一議員梁美芬則指「有時攬住文件，想落樓投票好心急」，她認為現時大樓內的升降機速度太慢，建議增設升降機直接抵達1樓及2樓參與會議。另外，她指現時5樓咖啡角食物種類只有即食麵及三文治，而現時大樓地下的餐廳空間不足，建議擴建並提升格調。

何永賢表示，正與立法會秘書處商討升降機的安排，暫時構思有分流系統，為議員計算哪一部升降機可最快抵達目的地。立法會秘書處副秘書長衛碧瑤回應指，預計地下餐廳會擴大3成位置，用作議員專區。至於5樓咖啡角則計劃增加3成至4成的空間，亦考慮趁機改善設施，提供更多食物選擇。