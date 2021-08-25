起底刑事化草案10月交大會辯論　促海外平台移除資料成效存疑

前年反對修訂《逃犯條例》示威期間，社會不同政見人士互相「起底」，政府修例打擊相關情況，建議把「起底」行為刑事化。立法會審議《2021年個人資料(私隱)(修訂)條例草案》委員會今(25日)完成審議工作，並於10月恢復二讀辯論。有議員在會議上關注立法後，私隱專員是否有足夠權力要求海外平台移除「起底」信息，亦有議員指在9月開學前，校園之間「起底」情況嚴重，認為局方應加強與校方溝通。

草案中修改條文，私隱專員可透過電子方式將停止披露通知傳送至香港以外地方。議員鍾國斌認為其他地方非香港的司法管轄區，傳達通知只是知會或通知平台，質疑沒有實際法律效力。

個人資料私隱專員鍾麗玲回應指，過去兩年已處理5,700多宗的起底個案，90%屬海外平台，已去信逾300次予18個平台移除起底連結，獲成功移除比例約有70%，但剩餘的個案就要聯絡海外對口單位，或域名登記公司才可移除資料，形容情況不理想，認為當有明確法律依據時，強制要求平台移除資料，料情況可大大改善。她又指，已檢視平台使用者守則，條款列明將依本地法律處理非法內容。

政制及內地事務局局長曾國衞強調，草案不但追究披露起底資料的「始作俑者」，同時如有關平台未有按法律要求移除有關資料，同須負上刑責。一般而言，國際有名大型平台，不會完全不理會在香港犯法情況。

另外，議員梁美芬表示開學前同學間出現「起底」行為，並將資料發放到群組中。她問及草案是否同樣可處理如校友會、師兄弟群組起底問題。她建議局方加強宣傳，如在網上討論區「連登」發放資訊，讓用家了解作出「起底」行為，將要負擔法律責任。鍾回應指在條例草案下，如有人有犯罪意圖，沒有得到當事人同意披露資料，已構成「起底」罪行，將先聯絡披露者了解他是否有能力即時移除信息，有需要時亦會去信平台促採取行動。