主教山配水庫擬有限度開放　政府爭取年底前公布安排

深水埗主教山配水庫早前險被清拆，外界一直關注保育配水庫的進展。發展局文物保育專員今日(25日)在立法會一個委員會上交代配水庫的活化安排，指水務署正進行相關工程，爭取於今年底前公布可讓公眾有限度參觀，相信會舉辦導賞團。

政府建議在活化歷史建築伙伴計劃下，活化中環舊域多利軍營羅拔時樓、粉嶺聯和市場及元朗前流浮山警署。工務小組委員會今早通過相關的計劃，稍後提交財務委員會審議。但有議員關注現時有歷史古蹟丟空，甚至用作放置垃圾桶，問及政府有否定期檢視計劃，將不同歷史建築放在活化計劃中。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓關注羅拔時樓活化計劃需花費2.1億港元，屬3個計劃中最昂貴。當局回覆指，羅拔時樓在1900年初落成，附近有斜坡，但並無行車通道。為活化建築物並便利市民前往，需進行基本的翻新工程，包括加設樓梯、升降機塔。因應建築物歷史悠久亦要進行樓板加固工程，相對的建築成本較高。

有關方面建議活化粉嶺聯和市場，並與本地農場合作擺設攤檔，議員陳恒鑌關注可否達致收支平衡，擔心日後虧蝕會再向立法會申請追加撥款。當局回覆指由於香港市民喜歡「趁墟」，希望回復昔日的墟市面貌，亦希望增加當區的就業機會，所以會與本地農商合作，並會與文物保育專員辦事處監察收支情況。

另外，陳關注政府有否定期挑選合適的歷史建築物加入活化計劃，他提及有部分建築物是屬於康樂及文化事務署，但有時聯絡署方進行歷史建築物申請，「佢哋未必肯」。發展局回應指，政府轄下的建築物由不同部門管理，屬於康文署的話則要聯絡該署跟進。