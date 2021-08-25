港大問評議會學生投票意向　以定如何執行禁足

香港大學學生評議會於上月初通過議案，「感激」及「深切哀悼」刺警疑犯梁健輝，其後撤回及致歉，惟其中4名出席學生早前被控一項《港區國安法》宣揚恐怖主義罪，正在還押。港大前日(24日)向學生詢問3條問題，包括有否出席會議、是否議案動議者或和議者，有否參與投票等，以決定如何執行處分。

港大管理層前日向評議會成員發電郵，要求學生就7月7日會議回答3條問題，並要求學生於周五(27日)或之前回覆，回應與否校方都會納入考慮，以決定如何執行校委會早前提出的處分。

港大校委會在本月初提出，勒令禁止出席該次會議的評議會成員踏足校園，以及使用大學設施和服務，直至另行通告。

有港大學生會評議會前評議員回應時稱，相關事件已經進入法律程序，但校方仍要求學生自證在事件中自身角色及參與，做法不合理，亦不顧學生的權利及利益，有違作為學校及高等學府的基本責任。

他們又認為，校方要求回答的問題，反映不清楚或不準確了解是次會議的出席名單，更證明校委會的聲明欠理據，甚至不清楚其處理對象；聲明中提到的專責小組根本沒有掌握基本事實就作出相關處分建議，做法極為荒謬。

學生又批評，此郵件如同令學生陷入「囚徒困境」，要求學生向校方提供資訊以保自身利益，做法極度可恥，違反教育專業。