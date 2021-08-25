警方國安處致函促提交資料　支聯會開會討論應對

支聯會因「結束一黨專政」綱領被外界質疑涉違《港區國安法》，及後爭議一浪接一浪，支聯會常委及相關人士，包括何俊仁、鄒幸彤、李卓人、梁錦威、徐漢光、陶君行、劉慧卿、關尚義，收到警方國安處致函，根據《港區國安法》第43條，要求支聯會提交資料，支聯會稱要開會討論應對。

消息指，支聯會主席李卓人曾在《港區國安法》頒布實施翌日以視像方式參與美國國會聽證會，乞求美國干預香港事務。2019年「六四事件」30周年前夕，「華人民主書院」與支聯會在台灣聯合舉辦名為「六四事件30周年中國民間運動的價值更新與路徑探索研討會」，出席人士除何俊仁及王丹外，更包括吾爾開希、楊建利等多名逃亡海外多年的民運分子。2014年違法「佔中」前，「華人民主書院」邀請台獨分子簡錫堦來港舉辦多場「非暴力抗爭訓練營」，培訓「佔中」骨幹，釀成79天違法「佔中」。

支聯會副主席鄒幸彤亦一早已獲外部勢力栽培為在港代理人，她於2012至2018年出任與美國國家民主基金會(NED)關係密切的「國際特赦組織香港分會」執委及公司董事；並於2016年4月，獲安排赴印度出席接受NED資助的美國支持反華組織「公民力量」舉辦的第11屆「族群青年領袖研習營」，並與支持藏獨的達賴喇嘛會面。

她於2017年4月，與周永康、梁頌恆及游蕙禎赴台灣出席支持「台獨」及「藏獨」組織「西藏台灣人權連線」活動，獲安排與「台獨」政黨時代力量立法委員林昶佐等人會面。

另外，支聯會副主席兼董事何俊仁是華人民主書院 (書院) 創會董事；支聯會前董事陶君行是書院現時的董事及公司秘書。書院多年依靠NED的資助運作，與台灣民進黨、台獨及海外反華分子有緊密聯繫；支聯會多年串聯及參與書院舉辦的反中活動，兩者關係非常密切。

《港區國安法》第43條規定，警務處維護國家安全部門辦理危害國家安全犯罪案件時可以採取的各種措施。