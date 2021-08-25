陳帆指重建公屋需時望包容　石禮謙斥：住籠屋劏房戶點包容？

本港公營房屋短缺，除覓地建屋外，重建公共屋邨亦是其中一個方案，惟香港房屋委員會全面結構勘察計劃，以及重建高樓齡公共租住屋邨的優化政策效果欠佳。運輸及房屋局局長陳帆則指重建公屋令公屋單位供應在短期內減少，延長輪候時間，認為正在輪候公屋人士的住屋需要較現有住戶迫切，着大家包容，惹起議員石禮謙不滿，反問籠屋及劏房戶如何包容？

議員梁美芬認為當局可在重建選址的邨內球場或空置校舍等用地興建樓宇，用作安置受重建影響的居民，邨內各幢現有樓宇以輪換方式被騰空、拆卸、重建及用作安置餘下的受影響居民，認為是一舉兩得，即不影響其他公屋輪候人士，又可在原點起屋，「流水轉」不斷更替，讓居民暫住。議員林建鋒則認為政府建屋程序繁瑣，質問是否程序比市民幸福更加重要。

陳帆指房委會第一輪全面結構勘察計劃在2005年展開，涵蓋42個樓齡達致40年或以上的公共屋邨，合共272棟樓宇，涉及超過13萬公屋單位，歷時13年，2018年完成。

第二輪勘察計劃則在2018年年底展開，涵蓋71個樓齡達致40年或以上的公共屋邨，合共519棟樓宇，涉及超過27萬公屋單位，目前已完成11個屋邨勘察工程，涵蓋90棟樓宇約4.2萬個單位，預計2032年前分階段完成整個第二輪勘察計劃。

他又強調重建公屋，房委會跟從4個基本原則，包括樓宇結構狀況、工程成本效益、重建地址附近是否有合適的遷置資源及原址重建的潛力。在重建地址附近興建過渡樓宇的做法亦基於上述原則考慮。但必須預留緊急行車通道及樓宇之間距離不能太近，有不少限制，坦言「見縫插針」亦要有限度。

陳又指，重建屋邨會令公屋單位供應在短期內減少，延長輪候時間，認為正在輪候公屋人士的住屋需要較現有住戶迫切，着大家包容。

石禮謙則認為當局常叫人包容，反問住籠屋劏房的市民要如何包容，要求當局提供時間表，確實解決住屋問題，而非「講無謂嘢」，有問題便提出，包容是不能解決問題的。