議員斥政府強迫僱員打針做法卑鄙　陳肇始：有關安排必要

政府近日進一步收緊防疫規定，由下月1日起要求政府、醫院管理局、安老及殘疾人士院舍等僱員如未接種疫苗，需自費定期進行病毒檢測。有議員批評政府提供「偽選擇」，變相強迫相關人員接種疫苗，直斥做法卑鄙。

有議員在立法會大會提出口頭質詢，指出疫苗對於防止感染變種病毒的效用成疑，而接種後如有不良反應亦難以獲得政府賠償。議員亦指有受影響僱員表示寧願離職也不願冒險接種疫苗，亦有家長擔憂子女接種後會影響其發育及健康，問及政府事前有否考慮該防疫規定，會否加劇醫護及安老服務業的人手短缺問題和影響學童成長。議員亦引述醫院管理局的《病人約章》，當中訂明病人有權接受或拒絕任何藥物、檢驗或療法，詢問政府有否評估防疫規定是否違反個人對其健康的自主權。

食物及衞生局局長陳肇始回應指，接種疫苗是應對疫情最強而有力的措施，基於社會健康安全考慮，需築起抗疫屏障，而呼籲經常接觸公眾的僱員接種疫苗。政府認為有關安排是必要，而僱員仍有空間作出個人選擇，若然不接種疫苗則可自費檢測。另外，陳又指截至本月15日，衞生署共接獲5,140宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的1萬分之8，絕大部分屬輕微個案；至於有33宗個案涉及在離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的100萬分之5，但沒有1宗個案顯示接種疫苗與死亡有關聯。

政府調低疫苗接種年齡後，有多名12至15歲青少年接種後出現心肌炎。香港大學微生物學系一項最新研究顯示，靜脈注射mRNA疫苗，比標準的肌肉注射途徑更容易導致心肌炎。陳指已與港大方面了解該項研究，重申現時並非以靜脈注射方法接種疫苗，社區疫苗接種中心的醫護人員均採取方法，防止將針頭插入靜脈。

議員張宇人不滿有幼稚園、中小學僱員拒絕接種疫苗，以個人利益凌駕整體利益，批評做法混帳。他又反問「有錢大晒？」他認為政府有權要求有關僱員接種疫苗，以保障學童健康，而不應讓僱員可以自費檢測代替。陳指會向教育局反映意見，而截至本月中，有83%的官立學校教職員已接種第一劑疫苗。