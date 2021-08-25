鄰里糾紛難解　議員促設社區調解中心及仲裁庭

現時社會鄰里關係疏遠，容易因噪音、衞生及冷氣機滴水等問題產生糾紛。有議員今（25日）關注政府有何措施進一步協助市民解決糾紛，包括效法新加坡就鄰里糾紛設立社區調解中心和仲裁庭。民政事務局回應指現有措施及規例能解決噪音及滴水等問題，部門亦會因應個別政策及相關因素考慮調解方案，及向大廈物業管理處提供指引。

在立法會上提出相關質詢的議員柯創盛直言如有關現行措施有效，就不需要浪費口頭質詢時間。他指規管燥音及光污染的條例實施多年，關注部門會否有時間表或方向作檢討，以改善鄰里關係。

環境局副局長謝展寰認為要解決問題的根源，鄰社之間彼此體諒及互相接納，認為由大廈管理處處理問題，成功比率最高，可解決問題之餘同時防止關係惡化。他強調局方會作一系列宣傳及教育工作，向大廈管理處發放指引，教導發出噪音單位如何減少噪音。

議員容海恩則建議政府擴展西九龍調解中心服務，以涵蓋社區調解問題。議員謝偉俊則認為鄰里糾紛是因態度問題，建議民政局設法鼓勵市民遇問題時應作溝通。

民政事務局局長徐英偉指部門較多接獲以滴水及滲水為主的投訴，在過去4年半，分別平均每年接獲2.6萬宗及3.6萬宗投訴。他指若要進入調解程序，需要有共識、一人願意行一步。其中滴水及滲水問題較技術性，只要知道問題所在及釐清責任，好多問題可解決，至於噪音問題就需要互相體諒。