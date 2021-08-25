議員要求消費券加碼　許正宇：需要綜合考慮

電子消費券自本月1日派發起，刺激消費帶旺經濟，有議員建議「加碼」，額外發放消費券，以進一步刺激經濟。財經事務及庫務局局長許正宇回應指消費券能夠刺激經濟，不少商戶更額外加推優惠，未來亦會發放第二期消費券。至於消費券為本港帶來實質經濟效益為何，則有待進一步綜合評估。

現已另外增加5萬間商戶使用電子支付平台，而當局至今共接獲420宗相關投訴，涉及登記流程和進度等，重申商戶不能因接受電子消費券而收取手續費或設最低消費，否則會違反協議，或會被取消資格。

議員謝偉俊在立法會大會上質詢政府消費券會否加碼，指國家政策是要市民共同富裕，認為當局要作帶頭作用，舉例演唱會上都可以「encore」要求再唱，認為德政也應該要加碼，適逢未來12月及1月的假期，相信會有更加好的提振效應。

許正宇指運用公帑時要綜合考慮多個因素，加上計劃仍未完結，相信消費氣氛仍可持續一段時間，未來會持續觀察。又指讓市民享受成果，並非單靠一次性、短暫的政策，要做好國際金融中心的角色，更為實際實際、長遠。

議員邵家輝則認為消費券確有很多人受惠，但一日未通關，零售業均不能復甦。許指政府正努力盡快通關，但認為兩者未必有直接關係，消費券除帶旺經濟外，也讓市民積極使用電子支付，平台不會浪費，市民習慣後也會繼續使用，有助推廣電子平台。

另一議員葉劉淑儀同樣認為政府要把握今次契機，推廣電子支付，甚至幫助部分長者轉用電子鈔票，有助防疫之餘鼓勵電子支付的發展；議員田北辰則提及不少食環轄下街市檔舖都「嫌麻煩」，認為當局應與八達通公司商討調整流程。