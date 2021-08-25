議員憂同樂運動會宣傳違法思想　政府稱防止有人蒙混過關

第十一屆同樂運動會定於明年11月在香港舉行，不少議員關注運動會會否因把關不力，導致有人趁機宣傳違法思想，有議員更質疑同樂運動會有否違反《港區國安法》。當局會則表明會加強管理，以免有人蒙混過關，作出違法行為。

議員梁美芬稱，收到有團體提交的4萬個簽名，指反對同樂會運動會。梁指同樂會運動會不能與奧運相提並論，因同樂會已經撕裂社會。她又指曾有來自台灣的同運會參賽時，First Asian country 參賽，今次又稱因為有《港區國安法》而退出香港的賽事。梁認為事件反映同樂會毫無監管，擔心會有參賽者「唔生性」，透過運動會宣傳敏感議題。

另一議員何君堯亦認為同樂會表面上主張公平和共融，卻其實是披着羊皮的狼。何批評政府忘記了2014年違法佔領行動和2019年黑暴的教訓，再一次不知不覺。他指在《港區國安法》中第23條提到，需要保持社會良好風氣，要求政府你諮詢國家安全委員會意見，審核同樂會是否符合國家安全。

民政事務局局長徐英偉強調會加強把關外，又指若有涉違《港區國安法》行為，相信相關執法部門亦會處理。政制及內地事務局局長曾國衞則表示，政府一直希望促進社會上不同性傾向人士可以共融，認為即使同樂會推廣平等共融，但所有活動亦要符合香港法律。

不過，議員葉劉淑儀認為由於運動會推動平等共融，形融運動會有助保障香港人權的名片。她指若運動會主辦機構只能於要3個月前預訂場地，將難以舉辦活動，估希望政府可以協助舉辦機構聯絡其他體育團體，以致最後運動會不至於「倒瀉籮蟹」。

徐英偉回應指同樂會與本港體育總會和不少體育團體均有交流，以他所知，主辦機構已經接近為8至9成的活動活動尋覓到場地，故當局會案照既定程序審批場地申請。