《蘋果》拖糧多時　再有19名前員工追薪　涉款212萬元

再有《蘋果日報》前員工追討欠薪！19名蘋果日報印刷有限公司的前員工今日(25日)到勞資審裁處申索，項目包括工資、代通知金、有薪年假、有薪假期、年終酬金、遣散費、膳食津貼、加班費、休息日補薪，每人索償3.2萬至31萬港元不等，總額約212萬港元。審裁官批准修訂申索金額及部分申索人撤回遣散費申請，並按資方簽署的承認責任同意書作裁決。

申索的19名前員工包括王大衛、黃嘉民、孟濤、吳金有、鄺耀君、劉志豪、顏元才、蔡偉鴻、劉銓輝、卓天弘、卓漢忠、周偉光、謝榮業、陳子能、陳萬偉、馮潤杰、周耀威、陳偉明、林少權。勞審處將他們的申索分開4宗個案審理。

署理主任審裁官陳大為在庭上稱，申索人6月24至30日均接獲通知留家待命，亦已知道公司同月30日會結束營運，故將於代通知金剔除這6天的申索，有薪假期也並無爭議。此外，部分人已收到強積金僱主累算權益，即已對沖遣散費，因此撤回遣散費申索。

審裁官將案件押後，批准修訂申索金額及部分申索人撤回遣散費申請，並按資方簽署的承認責任同意書作裁決。雙方毋須支付訟費及利息。