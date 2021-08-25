旺角示威搶警槍抗警　地盤工男學生罪成候判

前年10月旺角一帶發生激烈衝突，一名男學生遭截停時，企圖推開警員及大叫「救命」。期間一名地盤工人衝向警員並揮拳施襲，更企圖奪去他手上的霰彈槍。上述學生及地盤工人其後分別被檢控，地盤工人承認非法集結及襲警，但否認企圖搶劫；男學生則否認抗拒在正當執行職務的警員罪。2人於區域法院受審後，主審法官謝沈智慧今天（25日）裁決，裁定所有罪名成立。法官下令將2人還押至9月17日判刑，期間為他們索閱背景、勞教中心、教導所及更新中心報告。

2名被告分別是31歲地盤工謝信誠及17歲學生陳家俊。謝承認於2019年10月13日，在旺角彌敦道參與非法集結，並在雅蘭中心外襲擊警員X，但不承認企圖搶去X的雷鳴登霰彈槍，辯稱或在襲擊時碰到X的槍。陳家俊則不承認於同日同地抗拒警員X，爭議他並非涉案者。

法官裁決時表示，雖然辯方指X當時受到數名男女糾纏及情況混亂，質疑X的證供供並不可靠；但法官認為X描述案發經過時並不混亂，其大部分證供亦不受爭議，及與片段符合，說法合理及誠實可靠。相反，謝的自辯卻自相矛盾，既不可信亦不可靠。法官亦比對了陳及涉案男子的相片及片段，發現2人都是大波浪曲髮、穿黑色㘣領上衣和黑色手袖、所穿褲子亦相同。法官認為在數分鐘內找到2個特徵完全相同的人，其可能性是零，再衡量X的證供後，裁定陳便是涉案男子，裁定2人罪成。

據控方證供，案發當日旺角一帶有人堵路及破壞。警方掃蕩期間警員X在雅蘭中心外，捉住陳家俊的肩膊並示意陳停下。陳大叫「救命，救人」，隨即轉身以雙手推開X。2名男女此時走近，分別抱陳的腰嘗試拉走他，及跳起腳踢X胸口。X被踢胸後跌在地上，陳伺機逃走。謝信誠此時上前，用左手捉着，並企圖搶去X手持的霰彈槍，再用右手不停拳毆X的頭部。X在地上用腳踢開謝，並緊捉謝的上衣，糾纏間撕下謝上衣胸口位置衣服，但謝最終仍成功逃去。X事後驗出其右胸壁觸痛及右膝擦傷，獲發3天病假。此外，現場片段拍攝到謝信誠當日曾以竹枝等物品堵路。謝陳2人雖在現場成功逃去，但都在同日稍後被捕。