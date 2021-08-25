理大畢業生發明智能餵食器奪獎　監察長者飲食進度

本港老年化情況加劇，長者護理服務需求將急升。有應屆畢業生發明智能餵食產品及服務系統，透過頸環內置的吞嚥監測器，能更安全及準確監察長者進食進度，有效協助護理員餵食長者，該項發明勝出香港區James Dyson Award設計大獎，並獲得總值2,000英鎊(約21,113港元)資金，將繼續完善產品及服務系統。

發明出智能餵食產品的是1名香港理工大學產品設計學系的應屆畢業生張珮琪(Peggy)，她非常關注人口老化帶來的護理質素問題，並反思過去幾年出現多宗護老院虐待長者的事件，認為其中一個關鍵原因是由於護理人員經歷身心透支所致，為此展開了整個設計構思過程。

Peggy研發的得獎作品「omnom.」是由5個組件組成，包括穿戴式頸環、湯匙、用於個人化護理的托盤、智能手推車及手機應用程式。其中頸環內設有吞嚥監測器，並採用咽喉麥克風技術，相比護理員以肉眼觀察，能更安全及準確監察長者進食進度。

湯匙亦經特別設計，有助促進長者口腔肌肉活動，增加長者進食的能力；而托盤及智能手推車則能顯示個人化餐單及追蹤膳食記錄；系統又透過數碼技術收集數據，摒棄以人手記錄長者的進食資料，讓護理人員能夠與長者及家屬進行更優質的互動。

另外，香港區參賽者陳錫坤及魏雪來發明的智能紫外線系統自動消毒聽診器「UVify」則獲優異獎；參賽者謝匡貽發明的共融音樂玩具「Octaps」也同獲優異獎，該系統適合患有過度活躍症的學前兒童，讓他們通過走動來發展他們對音樂的興趣。