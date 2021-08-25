承認向警擲雪糕筒　海事訓練學院生囚28個月

去年6月4日晚上，旺角朗豪坊外有大批市民舉行悼念集會，期間有人拋擲雜物，有警員被擲中頭部致流血。警方當晚拘捕一名男子海事訓練學院男學生，控以暴動及襲警2罪。案件今天（25日）在區域法院提訊，被告承認暴動罪，襲警罪則獲准存檔於法庭。法官姚勳智判刑時強調事件導致有警員受傷，但考慮到被告並非有預謀犯案，最終判被告入獄28個月。

22歲被告曾勁麟，被控於2020年6 月 4 日在亞皆老街與砵蘭街交界參與暴動，並在同日同地襲擊警員 A。案情指當日為六四周年紀念，但警方為應對疫情而不批准集會。不過當晚仍有市民在旺角朗豪坊外的空地集會。至晚上約9時，約50名示威者從空地衝出亞皆老街，並以圍欄堵路。其後警方人員開始拉人，周圍的示威者即向警員扔雜物，有警員被硬物擲中，致手指骨折及頭部裂傷。期間被告把一個「雪糕筒」擲向一名警員的背部，因而被警方拘捕。

辯方求情時表示，被告就讀於海事訓練學院，表現及評價不錯，屢獲獎項。被告自小有過度活躍症及讀寫障礙，故較易激動和與人衝突。辯方強調當日被告只是路過現場，因被胡椒噴霧波及才一時衝動向警員擲物。此外，被告在犯本案時有簽保令在身，辯方解釋該案是被告在學院寄宿時與宿生玩得粗魯，令有人受傷，但不過是「年輕人玩過火」的行為。

法官判刑時指，雖然被告在案發時身穿休閒服裝，不算有預謀犯案，亦非領導角色。惟本案牽涉50多人堵路，對市民造成不便，事件亦導致有警員受傷，故判處被告監禁28個月。至於該宗簽保守行為的案件，法庭下令被告須繳交1000元罰款。