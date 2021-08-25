政府追加撥款逾1730億　涉注資防疫基金及資助海洋公園

政府將追加逾1,730億港元撥款，以填補已經由《2020年撥款條例》所撥支的款項。

財經事務及庫務局今(25日)向立法會提交文件，就政府在2020年至2021年財政年度提供各項服務，申請從政府一般收入追加逾1,730億港元撥款，當中包括涉注資「防疫抗疫基金」及撥款資助海洋公園公司的開支。並於本周五(27日)就《追加撥款 (2020-2021年度)條例草案》刊憲，於下月1日進行首讀及開始二讀辯論。

根據立法會文件，在本月10日的會議上，行政會議建議，行政長官指令應向立法會提交《追加撥款(2020-2021年度)條例草案》，申請追加撥款。當局指政府一般收入帳目下的84個開支總目內，有8個在2020年至2021財政年度的開支結算超逾其原來撥款金額共逾1,730億港元，故條例草案訂定條文追加這筆款額，以增補已經由《2020年撥款條例》所撥支的款項。

有關追加撥款項目包括應付向「防疫抗疫基金」注資的額外現金流涉1,321億港元、推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」所需的現金流涉約79億港元，及應付承擔項目「撥款資助海洋公園公司」及「中小企融資擔保計劃—特別優惠措施」的額外現金流，涉約78億港元。