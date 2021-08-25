龍尾泳灘2月內錄163宗「傷」人案　兇手是海膽水母

大埔龍尾泳灘於6月23日啟用至今已頻頻出事，康樂及文化事務署指出，由啟用至本月15日期間，泳客在該泳灘踐踏到海膽或碰觸到水母，而輕微刺傷或螫傷的個案分別為110宗及51宗。8成個案集中在6月26日及6月27日(共87宗)，以及7月10日及7月11日(共41宗)。

署方續指，在7月中至本月中期間，只在4天錄得4宗踐踏海膽個案，及在2天錄得2宗碰觸水母個案，受傷個案均屬輕微，泳客在康文署職員提供簡單護理後可自行離開。

康文署解釋，每當潮退時分，原本深水的海床位置會變得較淺，以致泳客容易踐踏到棲息在海床上的生物而受傷，署方已採取多項措施提醒泳客提高警覺，包括在泳灘範圍內張貼提示性告示，又透過巡視的救生員及泳灘大使向泳客作出口頭提示，經採取了上述措施後，泳客因海膽或水母以致受傷的個案已大幅下降。

對於遷移海膽等工作，康文署指主要由該署的承辦商負責，在發現有關海洋生物在泳區範圍時，會按需要小心地把牠們從泳區範圍遷移至泳區外繼續生長。康文署會繼續密切留意泳灘開放的情況，並提醒泳客在小心避免踐踏或碰觸到海洋生物的同時，亦要顧及與保護大自然生物。

署方指龍尾泳灘現有13名救生員輪值，擔任每天救生崗位工作。另外，自本年7月1日起，署方於周末及公眾假期泳客較多的時間，會額外安排2名義務救生員提供輔助救生服務，及安排醫療輔助隊或香港聖約翰救傷隊派員到泳灘協助救傷工作。