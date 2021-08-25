今增5輸入病例　另42歲女抵英後確診　穗禾苑詠昌閣納強檢

新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(25日)新增5宗輸入確診病例，涉及3女2男，年齡介乎1至61歲，當中2人已接種兩劑新冠疫苗，另外3名幼童驗出帶有L452R變種病毒。患者分別自菲律賓、杜拜、法國及巴基斯坦抵港。截至現時，本港累計確診個案12,075宗，另錄得少於5宗初步確診個案。

輸入個案當中，1名44歲女子本月20日從菲律賓抵港，於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，3月21日至4月11日在香港接種兩劑由內地及德國合作研發的復必泰疫苗。另1名61歲女子本月18日從杜拜抵港，於尖沙咀華美達華麗酒店檢疫，4月30日及5月23日在巴基斯坦接種兩劑由內地研發的國藥疫苗。

此外，1名1歲及2歲男嬰本月22日從巴基斯坦抵港，以及1名3歲女童本月19日從法國抵港，於尖沙咀香港喜來登酒店檢疫，上述3人均驗出帶有L452R變種病毒。

中心接獲通報一宗於英國確診的個案，涉及1名42歲女病人，屬無病徵患者。她於本月13日離港前往英國，本月16日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，即證實確診。患者於潛伏期曾居住於沙田穗禾路8號穗禾苑詠昌閣，會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過2小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。中心亦會繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。