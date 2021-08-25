疫情影響招聘　水上樂園「搶人」　21個泳灘無救生員服務

救生員人手短缺問題愈趨嚴峻，康樂文化事務署今日（25日）遞交立法會的書面答覆指出，現時全港42個刊憲泳灘當中，有多達21個泳灘未能如常提供救生員服務。署方解釋，由於疫情嚴重影響招聘進度、相關拯溺訓練及考核活動停頓，更有海洋公園的水上樂園及私人泳池「搶人」，直言今年招聘季節性救生員面對極大挑戰。

康文署表示，現時全港42個刊憲泳灘當中，除有3個泳灘(即夏萍灣泳灘、石澳後灘泳灘和雙仙灣泳灘)因不設服務大樓及防鯊網等泳灘設施而一直未有開放供市民游泳，有18個泳灘如常提供救生員服務，而其餘21個泳灘的救生員服務則暫停，康文署呼籲市民不要在沒有提供救生員服務的泳灘游泳。

署方坦言，今年在招聘季節性救生員方面面對極大的挑戰。受疫情影響，康文署轄下的公眾游泳池及刊憲泳灘在去年12月至今年3月全面關閉，原定在這期間舉行的2021年度季節性救生員遴選面試及技能測試未能按原定計劃進行，嚴重影響了招聘進度。

疫情亦導致康文署、拯總及其屬會等團體舉辦的拯溺訓練及考核活動停頓，令有意投身救生服務工作的人士無法參與救生訓練和相關考核，甚至影響了已持有有效救生章證書的合資格救生員每三年進行一次的復修訓練和考核，大大減少了整體救生員的供應。

此外，近年本地私人游泳池的數目持續上升，今年更有海洋公園的水上樂園開始啟用，需要招聘大量人手，令季節性救生員人手愈趨緊張，統統間接影響求職者投考季節性救生員的意願，形成康文署和私營市場對季節性救生員人手的劇烈競爭。

康文署在今年共聘請了335名季節性救生員，截至今年8月1日，當中有44人在完成合約前離職，大部分轉任康文署公務員救生員或非公務員合約全年全職救生員職位。