19歲男生上體育課猝死　死因研訊開審

前年一名19歲中四男生在上體育課期間突然暈倒陷入昏迷，送院搶救後不治。死因裁判法庭就其死因，今天（25日）在西九龍法院展開研訊。死者母親供稱，死者中三時曾昏迷入院，醫生指死者心臟有問題，升中四後填寫學童健康狀況調查表，已填上患有心臟病，及不可做劇烈運動。不過為死者看症的仁濟醫院醫生則指，死者可以上體育課，並無特別限制，並指死者的心臟結構無異常，僅懷疑患有心肌炎。死者體育老師亦稱死者一向有上體育課，亦參加過陸運會。

死者肖葉濤的母親林金梅今天出庭作供，指死者2017年6月從內地來港，於荃灣路德會呂明才中學讀中三。死者曾在2018年6月22日突然昏倒，在仁濟醫院留院3天。當時醫生指兒子心臟有問題，並開出藥物，及轉介死者到私家醫院進一步檢查。至同年11月某日死者再次暈倒，須早退回家休息，但沒有求診，直至2019年1月再度覆診。林續憶述，2019年3月18日早上約10時50分，她收到校方電話，通知她死者不適被送往仁濟醫院。當她到醫院時，醫生正在搶救。她致電通知丈夫，但死者在丈夫抵達前已證實不治。

死因研訊主任向林展示一份「學童健康狀況調查表」，林指表格是中四開學時派發，內容由死者填寫，然後給她丈夫簽署。表格填寫了死者患有心臟病，概述一欄就指死者呼吸有點困難及心臟痛，又指不可做劇烈運動及跑步。她表示概述欄起初沒有填寫，是後來校方提出死者6月曾入院，死者才補填及由她加簽。

仁濟醫院心臟科駐院醫生郭立明供稱，死者在2019年1月28日到仁濟覆診，並進行了心電圖檢查及超聲波掃描，僅發現死者有輕微的心臟二尖瓣倒流，但冠狀動脈及心房心室均無異常，被安排同年8月20日再覆診。郭指出，當時僅懷疑死者可能患有心肌炎，因為死者2018年6月入院時曾有心酵素增高的情況，但經詳細檢查後沒有進一步發現，最終只開膽固醇藥給死者，用作預防心臟疾病。郭指死者可以上體育課，並沒有特別限制。

死者體育科老師鄒偉業就表示，事發當日早上9時50分，他帶領死者在內的27位男學生，到城門谷公園上體育堂，並由象山邨起步長跑1,500米。其後有學生告知他死者不適，他前去查看，發現死者躺在行人路上，面色蒼白及呼吸困難，神志不清。他於是為死者進行心外壓及人工呼吸，及後使用AED機（心臟除顫器）急救。其後救護員到場接手，救護員把死者抬上救護車時，曾表示「放心啦，有pulse（脈搏）嘅。」鄒表示他在學期初看過死者的健康狀況調查表，知道死者曾入院，不過調查表沒有寫到死者有心臟病，或不可做劇烈運動及跑步。他而死者一向有上體育課，過去亦參與過1,500米長跑，另在2018年11月亦曾參加陸運會。

救護隊目黃灝然供稱，他到達現場時死者已無呼吸脈搏。他和同僚在救護車上為死者進行心肺復甦，以及插上氧氣喉，惟直至抵達仁濟醫院，死者的心跳及呼吸都無恢復。裁判官何俊堯問及黃，他和隊員曾否表示過死者有呼吸脈搏，黃表示自己沒有，在車上只詢問死者資料，亦沒印象隊員有說過。

死者同學呂梓希表示，事發時他與死者一同起步，跑了近1分鐘後被死者超越。約3至4分鐘後，他在校門外路口近上坡路段發現死者倒地，捂着胸口扭動身體，面色得差，眼睛亦閉上。他上前詢問死者情況，死者亦無法回應。後來有其他同學到達，他便與另一名同學跑去找體育老師，另有兩名同學留守及繼續嘗試叫喚死者。