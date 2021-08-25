特殊需要人士照顧宿位不足　政黨促設5億港元特別政策基金

本港有不少特殊需要人士，惟有關宿位供應不足，不少人苦等多時亦未獲宿位。有政黨今（25日）點名批評教育局和勞工及福利局，指有關部門對於特殊需要人士及照顧者欠缺長遠規劃，沒有核心處理所有需要，促成立涉款5億港元的特別政策基金，加強宿位等相關支援服務。

新思維副主席黃俊瑯指出，對於特殊需要人士政策方面，港府必須有長遠規劃，在宿舍、持續及畢業後延伸教育、社區支援等，投入資源加強服務，未來會向勞福局表達有關訴求。他又指，特殊學校即將在疫情下開學，認為當局應在不影響學生學習，以及不加重照顧者壓力的前提下，為全港特殊學校師生提供統一到校檢測安排，確保學校可照常復課。

嚴重智障人士家長黎女士指出，特殊人士宿位輪候時間很長，又認為當局對特殊學童畢業後的工作情況及持續教育欠缺規劃。另一位輕度智障人士家長趙太則指，本港對於特殊需要人士的康樂體育訓練計劃項目不足，社會亦不太理解輕度智障人士，對此感憂心，期望社會正視問題。