調查指住屋租金下調　香港外派員工成本減　仍列亞洲前四

受疫情影響，全球外派員工的薪酬水平亦受到影響。有人力資源管理顧問機構進行「外派薪酬市場調查」，發現香港外派員工去年的整體薪酬組合平均成本為279,399美元(約217.4萬港元)，位列亞洲前4名最昂貴地區；至於外派員工成本最昂貴的國家/地區則為日本，整體薪酬組合的平均成本高達405,685美元(約316.4萬港元)。至於外派至香港的中層員工整體成本則下降5,067美元(約3.9萬港元)，調查指與本港住屋成本下降有關。

外派員工的整體薪酬組合，通常涵蓋現金報酬，福利(包括如住房，國際學校，水電媒費開支或交通用車等)，以及稅務三部分。ECA International發表新一份「外派薪酬市場調查」結果，其亞洲區域總監關禮廉表示，去年外派員工至香港的整體成本低於過往年度，而全球多個地區的經濟體仍受新冠疫情持續影響，超過一半的國家/地區的外派員工整體薪酬成本皆錄得下降。其中香港的外派員工薪金升幅不足1%，僱主亦受惠於香港住屋成本下降，導致住屋津貼的金額有所下調。

至於其他外派員工整體薪酬下跌的國家和地區亦包括新加坡、中國和泰國，其中新加坡整體薪酬成本平均減少7,284美元(約5.6萬港元)，而薪金則平均下跌1,169美元(約9,099港元)。關表示，當地同樣受疫情爆發影響，令薪酬組合大幅下降。

至於中國內地，其整體薪酬組合內各方面亦有所下降，薪金平均減少2,950美元(約2.2萬港元)，而員工福利更減少高達8,141美元(約6.3萬港元)。關解釋福利成本下降主因是由於不少內地一線城市如北京、上海和深圳等住屋租金下降。

唯獨台灣方面的外派員工有不跌反升情況，去年一名中層員工至台灣工作成本增加10,733美元(約8.3萬港元)，其中福利增加超過6,500美元(約5萬港元)，而當地租金水平亦因台灣當時控制疫情得宜而增加。