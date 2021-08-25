牙科街症籌長年供不應求　食衞局：無計劃擴大服務範疇

政府牙科街症服務一直供不應求，且目前只涵蓋止痛及脫牙，有議員在立法會提出書面質詢，要求增加牙科街症服務的診症籌額及擴大服務範疇。食物及衞生局今日(25日)表示，現時政府牙科診所的服務量已達飽和，所有應診時段均有接近100%的使用率，目前並無計劃擴大牙科街症的服務範疇。

食衞局表示，提供牙科服務需要巨大的財政資源，除了牙科街症，近年推出一系列措施，例如2018年推出牙科服務計劃「護齒同行」，為18歲或以上的智障成年人士提供免費口腔檢查、牙科治療及口腔健康教育服務。政府亦為低收入及有特別需要的長者提供牙科護理服務支援，包括長者牙科外展服務計劃和關愛基金的長者牙科服務資助項目等。長者醫療券計劃亦容許長者用於私家牙科服務。

截至上月31日，已有1,271名牙醫接受合資格長者使用醫療券，約佔全港私人執業牙醫人數的66%。而關愛基金長者牙科服務資助項目，截至上月底，亦有580名私家牙醫及約70間非政府機構牙科診所參與，估計參與項目牙醫人數可應付受惠群組的需求。