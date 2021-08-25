老翁涉性侵外孫女　事主拒出庭控方靠招供詞舉證

7旬老翁被指於前年約3個月內，4度非禮與他同住的18歲外孫女，包括揸胸及以手指插她下體。其後他更涉嫌強姦外孫女。他今天（25日）於高院否認非禮及強姦等共6項控罪，案件隨即開審。據控方透露，被告於警誡下向警方承認因「鹹濕」犯案，又稱當時已知外孫女不同意他這樣做並感後悔。不過控方又透露，事主於報警後兩個多月到警署，表明不再追究事件且不願出庭作供，故控方現只依賴被告向警方作出的招認繼續檢控。

代號「H.C.W.」的73歲被告現已退休，他被控4項非禮、1項強姦及作為強姦交替控罪的1項亂倫罪。控罪指被告於2019年2月1日至5月11日，在家中4度非禮當時18歲的外孫女X。被告另被控於5月11日在家中強姦X。

控方開案陳詞指，X於2000年底出生，涉案期間與被告、X的外祖母及姨母同住，X於2019年5月12日在母親陪同下報案，指遭被告強姦非禮，警方翌日上門拘捕被告，警誡下他只是低頭沒有作聲。被告其後於錄影會面承認於案發期間4度在家中非禮X，包括「揸」她胸部及替她按摩時撫摸她胸部及以手指插她下體。他又稱最後一次非禮X的同日早上，他又趁替X按摩時強姦X，但不知有否射精。

被告向警方解釋，他是因「鹹濕」，對X動了歪念及起淫心，思想被蒙蔽控制不了自己而干犯該些控罪。他又指X曾嘗試推開他，故他知道X並不同意。他亦知自己不對，已經感到後悔。另外，據控辯雙方同意的事實，X在報警後約2個多月，於前年7月30日下午與母親及律師到警署，表示不再追究事件，且表明不會協助警方調查本案，及不願意出庭作供。控方因此不會在審訊傳召X作供，但會傳召當日拘捕被告的警員作供，及播放被告與警方的錄影會面紀錄。