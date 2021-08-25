再多4人接種新冠疫苗兩周內死亡　另4青少年針後出現心肌炎

食物及衞生局今日(25日)公布，截至本周日(22日)過去的一星期，衞生署接獲4宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及4名年齡由50歲至82歲男子，該署指個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，有待專家委員會評估。同期有4宗青少年打針後出現懷疑心肌炎或心包炎個案，涉及2名分別12歲及15歲的女子及2名分別14歲及15歲的男子，他們在接種第二劑由內地及德國合作研發的復必泰疫苗後1至6天內出現胸痛，情況穩定。

當局表示，截至本周日過去的一星期，衞生署共接獲206宗接種新冠疫苗的異常事件報告，疫苗開打至今累計共接獲5,347宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.08%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，有37宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

根據醫管局資料，7月26日至本月22日期間，未有接種疫苗的死亡個案比率為每10萬人有92.0宗，而有接種疫苗的死亡個案比率為每10萬人有3.4宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有3.9宗，而有接種疫苗的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.4宗。此外，未有接種疫苗的流產個案比率為每10萬人有36.9宗，而有接種疫苗後流產的個案比率為每10萬人有6.0宗。