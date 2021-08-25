所有急症醫院下周二推特別探訪安排　家屬須打齊兩針並隔14天

醫院管理局上周起在多間急症及專科醫院實行特別探訪安排，規定探訪病人的家屬須完成2劑疫苗接種及經14日後，以盡量減少院內病人及員工受感染的風險。當局指，相關探訪安排進行順利，下周二(31日)起將擴展至餘下8間急症醫院。

相關醫院包括東區尤德夫人那打素醫院、瑪麗醫院、基督教聯合醫院、伊利沙伯醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院、屯門醫院。但新安排不適用於深切治療病房、傳染或隔離病房，以及精神科病房。

醫管局發言人表示，基於急症醫院病人住院日數一般較短，有關特別探訪安排只適用於留院超過一星期的病人。病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記，有關職員將會於未來數日致電聯絡，家屬毋須自行聯絡醫院，病房會根據實際運作，安排一名家屬於指定時段探訪，每星期探訪1至2次。

探訪人士可在進行探訪前24小時內，透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」預先填寫健康申報表，並將系統發出的二維碼出示予病房職員。