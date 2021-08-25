房委會重建4工廈設提早搬遷額外津貼10萬元　租戶斥價格偏低

房屋委員會早前宣布清拆轄下四座工廈作公營房屋，運輸及房屋局今（25日）回應議員書面質詢時指，將首次作出特別安排，為租戶/暫准證持有人提供「早鳥優惠」，若租戶不租用房委會餘下兩個工廠大廈單位，並於2022年2月底前遷出及交還現租單位，可額外獲得「早鳥優惠」10萬港元。 有租戶批評房委會早鳥優惠補貼金額偏少，連搬遷一部機器的費用亦不足以支付。

運房局稱，將提供津貼及款項，可為受影響租戶提供一定的協助。以月租2,500港元租用一個25平方米的標準單位為例，有關租戶可獲的特惠津貼額為37,500港元。若租戶不租用房委會餘下兩個工廠大廈的單位，可多獲一筆為數25,400港元的款項。

穗輝工廠大廈反清拆關注組代表黃小姐指，絕大部分租戶都不接受方案，又明確指其訴求為「不遷不拆」，她稱，目前每月租金為4,000港元，自房委會公布清拆消息，月租市價已飆升至12,000港元，令微小企業生存空間愈來愈少。她又指，目前搬運一部大型機器需約30多萬港元，其中12萬港元屬封路費，房委會提供的早鳥優惠「少到連一部機器搬遷費都未能承擔」。

此外，她又指餘下兩個工廠大廈不但單位少，而且文件標示所投得的工廠單位，租約一概為期3年，期滿後租戶並無續約的選擇，坦言租戶3年後亦要再覓選址搬遷。