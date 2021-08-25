岡比亞男子涉殺妻受審　認曾打架但僅屬自衞

現年39歲的非洲裔男子，涉嫌在土瓜灣的劏房住所殺死菲律賓籍妻子後，用白色床單包裹赤裸的屍體，在屍體上放置可蘭經，然後到警署投案，聲稱是自衞才出手。他現否認一項謀殺罪，案件今天（25日）在高等法院開審。控方開案陳詞稱，相信有人故意蓋掩死者的口和鼻，令死者窒息死亡，但承認案中沒有直接證據證明被告犯案，只靠環境證供舉證。

本案岡比亞籍被告OUSAINOU Touray，報稱無業。他被控於或約於2019年4月10日，在香港謀殺當時40歲的女子CUYACOT Adele Melano。控方開案陳詞指，本案在土瓜灣鵬程街14號一大廈單位發生，該單位被間開3個房間，被告與死者同住在其中一間。

控方表示，2019年4月9日凌晨4時許，被告鄰居聽到被告房間傳出打架聲，期間死者曾尖叫要求被告停手，聲響持續約30至60分鐘。至同日早上9時許，被告房間再有打架聲傳出，有人疑似用物件擊打牆壁，死者再度尖聲着被告停手。至10日晚上9時半，被告帶同3個行李箱到黃大仙警署，用英文向警員表示自己曾與死者打架，而死者最終死亡，但他否認殺害死者。

警方及救護員到達案發單位，在睡房多處發現血漬，包括風扇、枕頭等，死者面部朝天平躺床上，全身赤裸，但被白色床單包裹着，露出面部及部分胸口。死者腹部上放着一本可蘭經及一串珠。救護員檢驗後證實死者不治。法醫其後發現死者面部有大量瘀傷，眼睛位置出血，頭部有撕裂傷痕，估計其死亡時間是在4月10日凌晨2時至下午2時之間。法醫相信死者是被人用手或其他織物掩着口鼻，令她無法呼吸致死。

被告接受警方錄影會面時表示他是穆斯林，與死者在清真寺結婚，案發前2個月2人開始同居。被告供稱他曾與死者打架，死者情緒激動，他於是出手保護自己，又稱因情況混亂，忘記曾否襲擊死者，但指死者很大機會曾撞到櫃。被告稱他和死者打架後一起睡覺，起床時卻見死者已經死亡。他於是向真主禱告，並用床單包裹死者。他強調事件只屬意外。