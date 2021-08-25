雍明苑頂層天花嚴重滲漏　議員斥新居屋入伙即變危樓

公營房屋質素參差不齊，新落成居屋出現各式各樣問題，其中新落成居屋雍明苑澤明閣的頂層單位天花滲漏嚴重，其後更發現涉及至少6個單位，整棟樓宇天台防水層質量欠佳，令人震驚。多名議員批評新居屋入伙即變危樓，今（25日）連同業主召開記者會，並成立關注公營房屋質素大聯盟，關注公營房屋建屋質素。

議員柯創盛指涉事單位入伙未夠一年，但下雨時天台滲漏，頂層屋主要用盤接水，每日擔驚受怕，故成立關注公營房屋質素大聯盟，在議會層面要求當局正視，更開設熱線供市民爆料或求助，對房屋質素做全方位檢視及監督，包括政府投標制度、驗收制度甚至賠償安排等。

其中一名姓黃業主於7月底入伙，承建商已打20支防水針，漏水情況相當嚴重。姓張業主則表示抽居屋達10年才抽中，豈料有漏水問題，打擊相當大，甚至推遲入伙。而註冊專業土木及結構工程師彭振聲分析，涉事天台施工期間的手工及監督會出現問題，估計有關師傅無防漏經驗，坦言不夠一年出現問題 相對嚴重 。

資深驗樓師梁嘉駿同樣認為監工及驗收方面應作改善，他指天台防水層需壓水48小時，並用紅外線等做驗收。另外，當發現問題就用打針處理，但卻打錯地方會得不償失，問題或更加嚴重。

就雍明苑單位滲漏問題，根據房屋署月初回覆業主的信件，指已跟進及督促承建商為天台重新鋪設防水層。署方亦會與承建商在處理修繕工作的同時，徹查成因後作改進。至於賠償方面，房屋署會通知承建商與業主商議。