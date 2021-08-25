政Whats噏：參選意向爆分歧　白鴿黨內部立立亂　約4中委離港

距離立法會選舉仲有幾個月，民主黨(白鴿黨)內部近來就是否參選爆發嚴重分歧，且出現一浪接一浪嘅問題。繼該黨副主席李永達被質疑拋低黨務出走英國，引發正被還押嘅立法會前議員同支持參選派內訌後，最近該黨又傳出黨員離港潮。據了解至少約4名中央委員會成員已離開香港。另外至少有1人辭任中委會職務，據悉係北區前區議員陳旭明。

雖然白鴿黨主席多次重申，黨員參選與否要留待9月舉行嘅會員大會投票決定，但黨入面就有聲音主張政黨應參選。巧合的是，日前有建制派人士就參選問題撰文，稱為該黨「指點迷津」，畀外界感覺猶如同支持參選者「裏應外合」。

有白鴿黨中委直言「好奇怪」，當中好似存在一種默契，質疑「如果有人想參選，點解會託人哋把口去講」，認為主張參選嘅黨員應該喺黨內作公開討論。佢又話依家雖然好難統計有幾多人支持或反對即將到來嘅選舉，但就睇唔到早前辭任區議員嘅黨員，會再有參加選舉嘅意欲。

另一名中委就話黨內有唔同意見，坦言參選需要考慮係咪得市民支持，但另一方面要思考如拒絕參選，會否被中央視為搞對抗。佢認為政黨存在嘅意義係參與、改變政局及改善民生，擔憂主動棄選、單純只做地區工作嘅話，政黨難以繼續維持運作。佢又形容依家黨內氣氛較差，即使有啲事情同該黨無關，但都要嘈一日。

唔單止黨內氣氛認真麻麻，中委會更疑似「散散地」，除咗約4個中委已經離開香港外，至少1個中委會成員辭任。已辭退黨內職務嘅陳旭明回覆查詢時，就無交代辭職原因，話有關黨務事項都由黨主席回應喎。至於幾時補選空缺，據了解中委會需要開會決定日子。

其實白鴿黨今年先後面對骨幹成員因參與民主派「35+」初選、涉違《港區國安法》被拘押、區議員離職潮等種種衝擊，內部矛盾逐漸浮上枱面，睇怕白鴿黨都元氣大傷，前路茫茫啊！